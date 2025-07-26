وزارة الإعمار: ثلاث خيارات لتوزيع وحدات المدن السكنية الجديدة على الفئات المستحقة

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، وجود 3 خيارات لتوزيع الوحدات المنجزة في المدن السكنية الجديدة، فيما أشارت إلى أن مدينة الجواهري في بغداد ستضم 30 ألف وحدة بينها 10 آلاف قطعة أرض مخدومة، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة استبرق صباح للوكالة الرسمية، إن "مدينة الجواهري السكنية تُعد واحدة من أبرز المشاريع التي تعمل عليها الحكومة حاليًا في العاصمة بغداد، وستكون مدينة مستدامة تستهدف مع المدن السكنية الأخرى التي أعلنتها الحكومية تقليص الفجوة السكنية البالغة قرابة ثلاثة ملايين وحدة سكنية".

وأضاف، أن "المدينة أُقيمت على مساحة تتجاوز سبعة آلاف دونم، وتضم 30 ألف وحدة سكنية تنفذ من قبل المستثمر وبمختلف الأنماط، إضافة إلى 10 آلاف قطعة أرض مخدومة بالكامل من حيث البنى التحتية".

كما أكد، أن "الوزارة فرضت على المطورين العقاريين تخصيص نسبة من هذه الوحدات والأراضي لتُسلَّم مجانًا للحكومة، وهو ما يُعد سابقة تسجل لهذه الحكومة"، لافتًا إلى، أن "هذا التوجه يجري العمل عليه في مشاريع أخرى كمدينة الورد ومدينة الغزلاني، بنسبة تسليم تتراوح بين 10 إلى 15%".

فيما أوضح، أن "الوحدات أو الأراضي السكنية التي تُسلَّم للحكومة ستوزع وفق 3 خيارات: أما التسليم لفئات يتم تحديدها أو التوزيع على شرائح معينة أو تباع بأسعار رمزية تحددها الدولة ضمن فئات معتمدة مسبقًا من وزارة الإعمار والإسكان".