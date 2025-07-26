الأخبار

وزارة الإعمار: ثلاث خيارات لتوزيع وحدات المدن السكنية الجديدة على الفئات المستحقة


أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، وجود 3 خيارات لتوزيع الوحدات المنجزة في المدن السكنية الجديدة، فيما أشارت إلى أن مدينة الجواهري في بغداد ستضم 30 ألف وحدة بينها 10 آلاف قطعة أرض مخدومة، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة استبرق صباح للوكالة الرسمية، إن "مدينة الجواهري السكنية تُعد واحدة من أبرز المشاريع التي تعمل عليها الحكومة حاليًا في العاصمة بغداد، وستكون مدينة مستدامة تستهدف مع المدن السكنية الأخرى التي أعلنتها الحكومية تقليص الفجوة السكنية البالغة قرابة ثلاثة ملايين وحدة سكنية".

وأضاف، أن "المدينة أُقيمت على مساحة تتجاوز سبعة آلاف دونم، وتضم 30 ألف وحدة سكنية تنفذ من قبل المستثمر وبمختلف الأنماط، إضافة إلى 10 آلاف قطعة أرض مخدومة بالكامل من حيث البنى التحتية".

كما أكد، أن "الوزارة فرضت على المطورين العقاريين تخصيص نسبة من هذه الوحدات والأراضي لتُسلَّم مجانًا للحكومة، وهو ما يُعد سابقة تسجل لهذه الحكومة"، لافتًا إلى، أن "هذا التوجه يجري العمل عليه في مشاريع أخرى كمدينة الورد ومدينة الغزلاني، بنسبة تسليم تتراوح بين 10 إلى 15%".

فيما أوضح، أن "الوحدات أو الأراضي السكنية التي تُسلَّم للحكومة ستوزع وفق 3 خيارات: أما التسليم لفئات يتم تحديدها أو التوزيع على شرائح معينة أو تباع بأسعار رمزية تحددها الدولة ضمن فئات معتمدة مسبقًا من وزارة الإعمار والإسكان".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الجمهورية يحيل محافظ بغداد عبد المطلب العلوي على التقاعد
مديرية كهرباء محافظة ميسان تباشر بمد خط خاص لتغذية المواكب الحسينية استعدادًا لزيارة الأربعين
رابطة شركات السفر والسياحة تبحث مواجهة التحديات وترشيح لجان دائمة
هيئة الحشد الشعبي تنفي إقالة الفياض أو إحالته للتقاعد
وزارة الإعمار: ثلاث خيارات لتوزيع وحدات المدن السكنية الجديدة على الفئات المستحقة
وزارة الصحة: تسليم رفات 20 شهيداً من ضحايا مجزرة سجن بادوش بعد إتمام المطابقة الوراثية
وزير الداخلية: العراق مستعد لاستقبال ملايين الزائرين من الدول الشقيقة والصديقة
أمانة بغداد تحدد ضوابط شروط البناء وغرامات مالية للمخالفين
عمليات بغداد: حملة كبرى في بغداد واغلاق عشرات الأبنية
الفياض يؤكد استمرار الهيئة في دعم وتعزيز القدرات اللوجستية لألوية الحشد الشعبي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك