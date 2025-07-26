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وزير الداخلية: العراق مستعد لاستقبال ملايين الزائرين من الدول الشقيقة والصديقة
وكالة انباء براثا
98
2025-07-26
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