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عمليات بغداد: حملة كبرى في بغداد واغلاق عشرات الأبنية


 

اعلنت قيادة عمليات بغداد، عن إغلاق عشرات المشاريع المخالفة لشروط السلامة، فقد ذكر مدير إعلام قيادة عمليات بغداد العميد عباس المفرجي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الحملة الأمنية الخاصة لمراقبة شروط السلامة والوقاية مستمرة"، مشيراً إلى أنها "جاءت تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة وحرصاً على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

وأضاف، أن "قيادة العمليات شرعت، من خلال تشكيلاتها الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، وبإسناد وتنسيق عالٍ مع دوائر البلدية في أمانة بغداد ومحافظة بغداد ومراكز الدفاع المدني في جانبي الكرخ والرصافة، بحملة كبرى لتفتيش وتدقيق المشاريع التجارية والمحال والمولات والمطاعم والأماكن العامة، إضافة إلى محطات الوقود، بشأن إجراءات السلامة والوقاية".

كما أوضح، أن "الحملة تنفذ بجهد متميز وبمتابعة من قبل قائد عمليات بغداد وكافة القادة والآمرين، وقد أسفرت عن غلق عشرات المشاريع بين بناية أو محل أو مستودع ومخزن، كما تم توجيه إنذارات لعدد من المشاريع التي لم تُكمل إجراءات السلامة، الحملة متواصلة بجهد عالٍ وتنسيق مستمر مع الجهات المعنية".

فيما لفت إلى أن "المشاريع غير المستوفية لإجراءات السلامة تغلق بشكل فوري، فيما يتم إنذار التي تحتوي على نواقص جزئية في متطلبات الوقاية، لإكمال شروط السلامة خلال 48 ساعة فقط وفي حال عدم الالتزام بعد انتهاء المهلة تغلق فورا"، موضحا أن "واجب قيادة عمليات بغداد هو تقديم الدعم والإسناد للدوائر المعنية مثل أمانة بغداد ومحافظة بغداد والدفاع المدني"، مؤكداً وجود إجراءات مباشرة من قبل هذه الجهات تجاه المخالفين، تتضمن إحالة المقصرين إلى القضاء".

كذلك ذكر المفرجي، ان "أبرز شروط السلامة تشمل تدقيق احتمالية استخدام مادة السندويج بنل في الأبنية، وتوافر مخارج طوارئ، ومعدات إطفاء سريعة".

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