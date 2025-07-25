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وزير النقل يوجه بالتحقيق بشأن تأخر رحلة الخطوط الجوية من القاهرة إلى بغداد


وجه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي ،اليوم الجمعة، بالتحقيق بشأن تأخر رحلة الخطوط الجوية من القاهرة إلى بغداد.

وقال بيان لوزارة النقل،أن السعداوي وجه،اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للوقوف على أسباب تأخر إقلاع الرحلة رقم IA102 التابعة للخطوط الجوية العراقية، والتي كانت مقررة أن تنطلق من مطار القاهرة الدولي باتجاه مطار بغداد الدولي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، على متن طائرة من طراز بوينغ دريم لاينر (787 – AY-ATD).

واضاف البيان، أن الوزير شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية بحق أي تقصير أو إخلال في أداء الواجبات، وفق الضوابط والتعليمات النافذة، مشددًا على عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس ثقة المسافرين وتؤثر على سمعة الناقل الوطني.

من جهتها أكدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ،التزامها بتوجيهات الوزير والشروع فورا بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على أسباب تأخر الطائرة" .

وقال مدير عام الشركة مناف عبد المنعم عاجل، أن الشركة تلقت باهتمام بالغ توجيهات الوزير، وشرعت في التحقيق بأسباب تأخر الرحلة، مشيرا الى حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين على متن الطائر الاخضر والالتزام بتوقيتات ومواعيد الرحلات وتجنب اي تأخير ، مع الحفاظ على إجراءات السلامة في تنفيذ الرحلات".

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