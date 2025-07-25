تصاعد الرفض الشعبي لاتفاقية خور عبد الله.. احتجاجات في البصرة وبابل

شهدت محافظتا البصرة وبابل، اليوم الجمعة (25 تموز 2025)، تظاهرات سلمية احتجاجًا على اتفاقية "خور عبد الله" الموقعة بين العراق والكويت، والتي يعتبرها المحتجون انتقاصًا من السيادة الوطنية.

وأفاد مصدر صحفي في البصرة، بأن عددًا من المواطنين نظموا تجمعًا أمام مبنى القنصلية الكويتية، للمطالبة بإلغاء الاتفاقية، مؤكدين أنها "تضر بالمصالح العراقية وتمس الحدود والسيادة البحرية للبلاد".

في السياق ذاته، تظاهر العشرات من أبناء محافظة بابل أمام مبنى ديوان المحافظة، معربين عن رفضهم التام لما وصفوه بـ"التفريط بالحقوق السيادية"، وداعين الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ موقف رسمي واضح.