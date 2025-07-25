النزاهة تضبط 6 متهمين في محافظة نينوى بتهم الاختلاس ومخالفة الواجبات الوظيفية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، تنفيذها ثلاث عمليات ضبط لـ 6 متهمين في محافظة نينوى بتهم الاختلاس ومخالفة الواجبات الوظيفية وإحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها.

وقالت الهيئة في بيان، إن "فريقًا مُؤلفًا من ملاكات مُديرية تحقيق نينوى، وفق مُذكرةٍ قضائية، تمكن من ضبط (4) مُوظَّفين في دائرة صحَّة نينوى/ مستشفى الخنساء التعليميّ بتهم اختلاس مبالغ ماليَّةٍ تتعلَّق بـ (61) دفترًا للوصولات تخص إصدار شهادات الولادة للعام 2025؛ وذلك لوجود نقصٍ بمبالغ الرسوم التي تم اختلاسها من قبل المُتَّهمين، حيث لم تصرف الوصولات لإصدار بيانات ولادةٍ بعدد (1794) بيانًا، ولم تُقيد مبالغ رسومها كإيراداتٍ للدولة".

واضافت ان "فريقًا آخر تمكن من إحباط محاولة الاستيلاء على أراضٍ عائدةٍ للدولة في المدينة وضبط مُتهمين؛ لاستيلائهم على أراضٍ زراعيَّة وإحداث ضررٍ عمدي فيها؛ وذلك إثر ورود معلوماتٍ عن قيام المُتهمين بتقطيعها وبيعها مقابل مبالغ مالية خلافًا للقانون ومن دون استحصال مُوافقاتٍ رسميـة".

واوضحت ، أنه "في ملاحظيَّـة التسجيل العقاريّ بقضاء تلكيف التابع لمُحافظة نينوى، أسفرت عمليَّـة ثالثة عن ضبط معاملة سحب قرضٍ من المصرف العقاري على أحد العقارات من دون علم مالك العقار؛ ممَّا أدى إلى حجز العقار".

وتابعت، أنه "تم تنظيم محاضر ضبطٍ أصولية، وعرض المُتهمين بصحبة المضبوطات على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة بموجب أحكام المادتين (340 - 331 ) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)".