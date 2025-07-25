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مكافحة الارهابي يعلن مقتل والي ما يسمى بـ “الخير والبركة” في داعش الارهابي داخل سوريا


أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، (25 تموز 2025)، عن مقتل أحد أخطر قيادات داعش الإرهابي، واثنين من مرافقيه، بعملية إنزال جوي نفذتها قوات التحالف الدولي في عمق الأراضي السورية بمحافظة حلب، بناءً على معلومات استخبارية وجهود للجهاز العراقي.

وذكر بيان صادر عن مكافحة الإرهاب، أن "الإرهابي المقتول كان يشغل سابقًا منصب (والي ولاية الفرات وعضو اللجنة المفوضة) في تنظيم داعش الارهابي ، ويشغل حاليًا ما يسمى بـ (والي ولاية الخير والبركة)".

ونوه الى، ان "هذا الإرهابي، يعد من الأهداف ذات المستوى الأول والنشطة والفعالة جدًا، وقد تمكنت استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب من الإطاحة به بناءً على مذكرات إلقاء قبض صادرة عن قاضي جهاز مكافحة الإرهاب".

وكان الجيش الأمريكي، أعلن بوقت سابق اليوم الجمعة، أن قوات من القيادة المركزية قتلت قياديا بارزا لتنظيم داعش الارهابي في حلب بسوريا ونجليه اللذين ينتميان إلى نفس التنظيم.

وجاء في بيان نشره الجيش الأمريكي في حسابه على منصة "إكس": "في ساعة مبكرة من صباح اليوم، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة في مدينة الباب، محافظة حلب، سوريا، أسفرت عن قتل القيادي البارز في داعش الارهابي، ضياء زوبع مصلح الحرداني، وابنيه عبد الله ضياء الحرداني وعبد الرحمن ضياء زوبع الحرداني".

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مكافحة الارهابي يعلن مقتل والي ما يسمى بـ “الخير والبركة” في داعش الارهابي داخل سوريا
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