شرطة الطاقة تؤكد تأمين خطوط نقل المشتقات النفطية بشكل كامل

أكدت مديرية شرطة الطاقة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تأمين جميع الخطوط الناقلة للنفط داخل العراق، فيما بينت استخدام تقنيات متطورة لمراقبة تلك الخطوط، حيث ذكر مدير عام مديرية شرطة الطاقة ظافر الحسيني للوكالة الرسمية، إن "خطوط نقل المشتقات النفطية مؤمنة تأميناً كاملاً من الجنوب الى الشمال".

وأضاف أن "جميع الخطوط الناقلة للنفط يتم حمايتها بدوريات وكمائن، بالإضافة إلى وجود كاميرات حرارية وطائرات مسيرة يتم استخدامها لتعزيز الحماية"، مشدداً على أن "النفط مؤمن في جميع الأراضي العراقية".

كما أعلنت مديرية شرطة الطاقة في وقت سابق، عن اعتماد إجراءات صارمة جديدة لمراقبة حركة صهاريج نقل المشتقات النفطية، مشيرة إلى نصب أجهزة التتبع في 80% من الصهاريج، إذ ذكر مدير عام المديرية اللواء ظافر الحسيني، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "شرطة الطاقة باشرت، بالتعاون مع وزارة النفط، بتنفيذ نظام تتبع الحاويات، وهو إجراء تقني حديث يتضمن تثبيت جهاز تتبع في كل صهريج، ويرتبط هذا الجهاز ببرنامج خاص تشرف عليه غرفة عمليات لدى وزارة النفط، كما تم تزويد السيطرات المنتشرة في عموم العراق بهذا البرنامج".

وأضاف، أن "النظام الجديد يتيح معرفة مكان تحميل الصهريج وصحة البوجر وخط سير العجلة والمعلومات المتعلقة بها كافة، ما أسهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل إجراءات التدقيق ومنع التزوير أو التلاعب بالوثائق".

فيما لفت إلى، أن "نحو 80% من الصهاريج في العراق، سواء الأهلية أو الحكومية، تم تثبيت جهاز التتبع عليها، في حين أن 10% أنجزوا إجراءاتهم وهم بانتظار الدور لتثبيت الجهاز، أما النسبة المتبقية فهي في طور استكمال الإجراءات".