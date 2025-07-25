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وزارة المالية: البدء توزيع رواتب الموظفين في إقليم كردستان


 

باشرت وزارة المالية في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، بتوزيع الرواتب على الموظفين، حيث ذكرت قناة السومرية، ان "الوزارة باشرت اليوم بتوزيع رواتب الموظفين لشهر أيار".

وأضاف ان "الموظفين توجهوا الى منافذ صرف الرواتب المعتمدة".

كما أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، أمس الخميس، أن اليوم الجمعة سيتم توزيع رواتب الموظفين لشهر أيار، إذ ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم إيداع رواتب شهر أيار في حساب وزارة المالية لإقليم كردستان بمبلغ (974,813,000,000) تسعمئة وأربعة وسبعين ملياراً وثمانمئة وثلاثة عشر مليون دينار، مستحقة لرواتب موظفي ومستخدمي إقليم كردستان لشهر أيار".

وأضافت، أنه "سيبدأ توزيع الرواتب غداً الجمعة (25 تموز 2025)".

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