ايضاح من الداخلية بشأن محاولة حرق احدى البنايات من قبل امرأتين في بغداد

اصدرت وزارة الداخلية ايضاحا بشأن الادعاء بمحاولة حرق احدى البنايات من قبل امرأتين في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان :" ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورتين لمتهمتين اثنتين بحجة انهما تحاولان حرق احدى الأماكن التجارية "، مبينة انها تلقت اتصالا هاتفيا على خط الطوارئ 911 عن وجود محاولة لحرق احدى البنايات من قبل امرأتين، حيث تحركت دوريات النجدة ضمن قاطع قيادة شرطة بغداد الرصافة والقت القبض عليهما.

واضافت انه :"بعد إجراء التحقيقات الأولية لم تثبت لغاية الآن ما تم ادعاؤه ومازالت التحقيقات مستمرة".

ودعت وزارة الداخلية الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفتها من مصادرها الرسمية ، في حين شرعت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقات في تسريب صور المتهمتين