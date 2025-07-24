مقتل شاب وإصابة آخر بمشاجرة اثر خلاف شخصي شرقي الكوت

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس (24 تموز 2025)، بمقتل شاب وإصابة آخر بجروح، إثر مشاجرة عنيفة اندلعت في منطقة شعبية شرقي مدينة الكوت، مركز محافظة واسط.

وقال المصدر إن "مشاجرة نشبت بين عدد من الشباب بسبب خلافات شخصية، سرعان ما تطورت إلى استخدام أدوات حادة وسكاكين، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة آخر بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "القوات الأمنية فرضت طوقاً في موقع الحادث، وتمكنت من اعتقال أحد المتورطين، الذي يخضع حالياً للتحقيق لمعرفة الملابسات الكاملة ودوافع الجريمة، وسط ترجيحات تشير إلى خلفية نزاع شخصي قديم".

وأكد المصدر أن "التحقيقات لا تزال مستمرة، في وقت نُقل فيه المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إيداع جثة القتيل في دائرة الطب العدلي".