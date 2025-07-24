السوداني يطلق العمل التنفيذي في مشروع محطة تحلية مياه البحر الستراتيجي في البصرة

أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (24 تموز 2025)، العمل التنفيذي في مشروع محطة تحلية مياه البحر الاستراتيجي في البصرة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان "السوداني أطلق العمل التنفيذي في مشروع محطة تحلية مياه البحر الاستراتيجي في البصرة بطاقة كلية (1) مليون متر مكعب يومياً".

ووصل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إلى محافظة البصرة لافتتاح وإطلاق الأعمال التنفيذية لعدد من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الحركة الاقتصادية في المحافظة.

وأطلق السوداني، وفقا لبيان صادر عن مكتبه، الأعمال التنفيذية في مشروع الطريق الحلقي بمحافظة البصرة، الذي يمتد على طول 89 كيلومترًا.

كما افتتح السوداني، بحسب البيان، الجسر المعلق في البصرة، وهو مشروع استراتيجي يربط بين طريق المطار السريع والمدينة الرياضية في المحافظة، الذي سيساعد على تحسين الربط بين المناطق الحيوية، مما يعزز من انسيابية حركة المرور ويدعم القطاع الرياضي والسياحي في البصرة.