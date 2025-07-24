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القبض على 16 إرهابياً في مناطق متفرقة من العراق


أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الخميس (24 تموز 2025)، تنفيذ سلسلة عمليات نوعية في عدد من المحافظات، أسفرت عن إلقاء القبض على عشرة إرهابيين وتدمير مضافات تابعة لتنظيم داعش الارهابي في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال الجهاز في بيان "، إن "قواته نفذت واجبات دقيقة ضمن العمليات الاستباقية لملاحقة فلول داعش وتجفيف منابع الإرهاب، وتمكنت من اعتقال عشرة عناصر ينتمون للتنظيم الإرهابي في محافظات ديالى، صلاح الدين، نينوى، وكركوك، بواقع عنصر واحد في كل محافظة".

وأضاف البيان أن "عمليتين منفصلتين في محافظة الأنبار أسفرتا عن اعتقال ثلاثة إرهابيين آخرين، فيما أُلقي القبض على عنصرين اثنين في مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة إلى إرهابي واحد بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في السليمانية".

وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى أن "قوات الجهاز نفذت واجبات تفتيش ومداهمة في صحراء راوة وجنوب الرطبة بمحافظة الأنبار، أسفرت عن تدمير ست مضافات لعناصر داعش كانت تُستخدم في التخطيط والتحرك".

وختم الجهاز بيانه بالتأكيد على "استمرار عملياته لاجتثاث بقايا الإرهاب وحماية أمن المواطنين في عموم البلاد"، مشددًا على أن "الجهود الأمنية متواصلة وفق استراتيجية وطنية شاملة".

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