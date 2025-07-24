هيئة النزاهة الاتحاديَّة تسترد مداناً من تونس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس (24 تموز 2025)، استردادها مداناً اقترف جريمة التلاعب في شهادات التحليل المختبري لمادتي الحنطة والرز.

وقالت الهيئة في بيان إن "جهود الهيئة تستمر بالتعاون مع السلطتين القضائيَّة والتنفيذيَّة، في مُلاحقة المطلوبين والأموال المُهرَّبة واستردادهما من خارج العراق"، مضيفة أنه "أثمرت جهود الهيئة عن استرداد أحد المطلوبين من الجمهوريَّـة العربيَّـة التونسيّـة، أدين بالتلاعب والتزوير في شهادات التحليل المُختبري للحبوب".

وأفادت الهيئة حسب البيان بأنَّ "جهودها الحثيثة في المتابعة والتحري وتجهيز ملف الاسترداد وإرساله إلى الجهات القضائية، والتعاون والتنسيق الحثيثين مع الادّعاء العام ومُديريَّـة الشرطة العربيَّة والدوليَّة قادت إلى مكان المُدان الهارب (صلاح مهدي دهلة) المُوظَّف السابق في وزارة التجارة، وإصدار مُذكّرةٍ حمراء وإذاعة بحثٍ بحقّه، وملاحقته في أراضي الجمهورية التونسيَّة".

وتابعت الهيئة موضحة "تفاصيل القضيَّتين اللتين أدين بهما من محكمة جنايات النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة"، لافتة إلى أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّـتين وأقوال الممثل القانوني للشركة العامة لتصنيع الحبوب وتقرير خبراء الأدلة الجنائيَّة، أصدرت قراري حكم غيابيَّين بحقِّه يقضي كل واحدٍ منهما بسجن المدان سبع سنوات، وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وأوضحت أن "المُدان اقترف عندما كان يعمل فاحص مختبر في سايلو (أبو صخير) جريمة التلاعب بشهادة التحليل المُختبري المُتعلقة بنقل مئات الأطنان من مادتي الحنطة والرز من سايلو المناذرة إلى الشركة العامة لتصنيع الحبوب - فرع بابل، عبر تزوير المواصفات وإصدار شهادة غير صحيحةٍ، والتوقيع بدلاً من الفاحص الثاني لإضفاء الصفة القانونيَّة على الشهادة".