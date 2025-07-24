الأمن الوطني يطيح بشبكة تمويل وتجنيد لكيان متطرف في عدة محافظات

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، (24 تموز 2025)، عن تفكيك شبكة دعم وتجنيد مرتبطة ببقايا تنظيم متطرف في محافظات عدة.

وذكر بيان لإعلام الجهاز ان "جهاز الأمن الوطني، تمكن وبجهد استخباري دقيق وتنسيق عالي المستوى بين مديرياته في أربع محافظات، من الإطاحة بشبكة تقدم دعماً مالياً ولوجستياً لعناصر مرتبطة ببقايا كيان متطرف، واعتقال عنصرين متورطين في أنشطة تمويل وتجنيد".

وأضاف، انه "وفي هذا السياق، رصدت مديرية أمن كركوك، وبالتعاون مع مديرية أمن الأنبار، شبكة تمويل خفية تقودها إحدى المتورطات من سكنة الفلوجة، جرى توقيفها بناءً على مذكرة صادرة وفق المادة (4/إرهاب)" مبيناً، ان "المتهمة كانت تضطلع بمهمة توزيع مبالغ مالية وكفالات داخل مخيمي الجدعة والهول، ما وفّر منفذاً لتمرير الدعم إلى بعض العائلات والعناصر المرتبطة بالكيان".

وفي محور آخر من العملية، وفقاً للبيان "أسفر تنسيق نوعي بين مديرية أمن ديالى ومفارز أمن نينوى عن اعتقال أحد المطلوبين في محافظة نينوى بعد متابعة ميدانية وتحقيقات استمرت ثلاثة أيام" منوها الى، ان "المتهم المعروف بلقب (أبو عمر القرشي) ارتبط بمحاولات محدودة لاستقطاب بعض الشباب وتلقّى تدريبات خلال فترات سابقة على مواضيع أمنية وتقنية، كما تبين صدور مذكرة قبض بحقه من قبل القضاء المختص".

وكشفت التحقيقات "سلسلة مترابطة من الأدوار والعلاقات التي حافظت بعض العناصر من خلالها على صلاتها بالتنظيم المنهار، في وقت تواصل فيه مفارز الجهاز عملياتها الوقائية لرصد أي تحركات مشبوهة ومنع إعادة تجميع هذه الشبكات" بحسب البيان.