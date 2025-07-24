جامعة ميسان تضع الحجر الأساس لمشروع المدينة الجامعية الجديدة على مساحة 1600 دونم

أعلنت جامعة ميسان، اليوم الخميس، وضع الحجر الأساس لمشروع المدينة الجامعية الجديدة على مساحة 1600 دونم، حيث ذكر رئيس جامعة ميسان، عادل مانع، للوكالة الرسمية، "وضعنا الحجر الأساس لمشروع إنشاء بوابة وسياج المدينة الجامعية الجديدة، ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

كما أوضح أن "المشروع الذي أُطلق على مساحة 1600 دونم يمثل اللبنة الأولى لانتقال جامعة ميسان إلى موقعها الجديد (الموقع الواحد)"، مبينا أن "الانتقال سيسهم في معالجة الزخم الحاصل نتيجة التوسع في أعداد الطلبة واستحداث الكليات والأقسام العلمية".

وأضاف أن "المرحلة التالية من المشروع بدأت بالتعاقد مع شركة إماراتية لتصميم البنى التحتية، الى جانب التعاقد مع شركة ماليزية لتدقيق التصاميم، تمهيداً للبدء بتنفيذ الأبنية الجامعية وفق المواصفات العالمية".

فيما وجّه "شكره الى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني لإقراره المشاريع، ووزير التعليم العالي لمتابعته المستمرة، مثمناً جهود مهندسي قسم الإعمار والمشاريع في الجامعة".

في ذات الصدد، أوضح مساعد رئيس الجامعة للشؤون القانونية والإدارية، محمد جبار، في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مشروع البوابة والسياج يتكون من جزءين، الأول يتعلق بالبوابة، والثاني بالسياج الكونكريتي بطول تسعة كيلومترات، ويشمل سدة ترابية وأعمدة وبانارات وفق المواصفات الفنية".

وأشار إلى أن "مدة تنفيذ المشروع تبلغ 999 يوماً، أي ما يقارب ثلاث سنوات"، منوهاً بأن "هناك مشروعاً متزامناً يشمل إعداد الدراسات والتصاميم للمدينة الجامعية، ويتضمن إنشاء أكثر من 25 كلية وبنايات خدمية، منها كليات قائمة حالياً وأخرى مستقبلية، مثل كلية الفنون الجميلة، وكلية الإدارة الصحية، وكلية تربية البنات، وفقاً لاحتياجات الجامعة".

كذلك أكد أن "المدينة الجامعية تضم حالياً 13 كلية، وستشكل مركزاً للإشعاع الحضاري والثقافي، يسهم في دفع عجلة التقدم والازدهار في المحافظة".