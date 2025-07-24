الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها إلى مشهد الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، استئناف الرحلات عبر شركة الخطوط الجوية العراقية إلى مشهد بدءاً من الأسبوع المقبل، حيث ذكر مدير اعلام النقل ميثم الصافي في بيان، أنه "سيتم استئناف للرحلات المباشرة إلى مدينة مشهد المقدسة في الجمهورية الإسلامية إيران، ابتداءً من الأسبوع المقبل، بواقع أربع رحلات سيتم تسيرها من مطاري بغداد الدولي والنجف الأشرف الدولي كمرحلة أولى على أن تعقبها زيادة العدد وتنظيم جداولها إعتباراً من شهر آب القادم".

كما أوضح أن "هذا الإجراء يأتي ضمن الخطط الموضوعة من قبل إدارة الشركة، والتأكيد على تعزيز الربط الجوي بين العراق وايران خاصة مع قرب موسم الزيارة الأربعينية".

وأضاف الصافي بحسب البيان: أن "الخطوط الجوية العراقية ومن خلال جهود فرقها الفنية والتشغيلية، وبتنسيق مستمر مع الجهات ذات العلاقة حرصت على إستكمال جميع متطلبات السلامة والجاهزية التشغيلية لضمان إنسيابية الحركة الجوية ويعزز من خطط الشركة لرفع وتيرة الرحلات اليومية ضمن خارطة التوسع الإقليمي والدولي".