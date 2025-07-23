التربية تطلق خطة تكاملية لتطوير التعليم المهني

أطلقت وزارة التربية، اليوم الأربعاء (23 تموز 2025)، خطة تكاملية لتطوير التعليم المهني بدعم إشرافي متخصص.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان أن "الوزارة حددت محاور تطوير رئيسة تهدف إلى تأهيل الملاكات التدريسية وتحسين جودة التعليم والمناهج بدعم إشرافي متخصص".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء خلال لقاء موسع ضم المدير العام للتعليم المهني محمود المالكي ونظيره للإشراف التربوي ستار عبد عليوي في مبنى المديرية العامة للتعليم المهني".

وأشار إلى أن "الاجتماع انتهى بالاتفاق على تشكيل لجان مشتركة تتابع تنفيذ البرامج التطويرية وإعداد خطة تدريبية لتأهيل الهيئات التدريسية في المجالات التربوية والفنية، بشكل يعزز مسيرة التعليم المهني ويؤهل الطلبة لسوق العمل بكفاية إدارية عالية الجودة".