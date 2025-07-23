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السوداني يترأس اجتماعاً لمشروع طريق التنمية ويوجه بإنجاز المرحلة الأولى خلال أشهر


ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (23 تموز 2025)،  اجتماعاً خاصاً بمشروع طريق التنمية، بحضور وزير النقل، ورئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعدد من المديرين العامين والمستشارين، وممثل عن شركة (أوليفر وايمن) استشاري المشروع، فيما وجه جميع الأطراف المعنية بالمشروع بإكمال جميع الأعمال خلال الأشهر المقبلة. 

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "السوداني أكد أهمية المشروع الكبيرة وأبعاده الجيوسياسية والتنموية والاقتصادية والاستثمارية للعراق".

وأضاف البيان، أن "رئيس الوزراء وجّه جميع الأطراف المعنية بالمشروع بإكمال جميع الأعمال الموكلة إليها، لإنجاز المرحلة الأولى من طريق التنمية خلال الأشهر المقبلة، كما أوعز إلى وزارة التخطيط باستحداث مكون خاص بالاستحضارات المتعلقة بالمشروع، وتهيئة جميع مستلزماته".

وأشار إلى أن "الاجتماع شهد مناقشة القضايا المتعلقة بسير العمل في المفاصل الأساسية للمشروع التي تمثل تعارضات تؤثر في تقدم العمل، مثل المواقع الأثرية أو حقول الألغام، وما يتعلق باستملاك الأراضي العامة والخاصة".

وتابع، أن "الاجتماع تضمن كذلك مناقشة مستجدات العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير، ومراجعة التقرير المالي والاقتصادي الذي أعدته شركة (أوليفر وايمن)".

ولفت إلى أن "الاجتماع بحث أيضاً المنفذ الأخير للطريق الذي يربط العراق بتركيا، حيث شكلت لجنة وزارية لتحديد المسار ونقطة العبور بالتنسيق مع إقليم كردستان".

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