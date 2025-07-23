بدءاً من هذا الموعد.. التخطيط: منع دخول السلع الكهربائية والسكائر التي لا تحمل علامة الجودة

أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، منع دخول (السلع الكهربائية – السكائر) التي لا تحمل علامة الجودة العراقية اعتبارا من 15/9/2025.

وذكرت الوزارة في بيان انه "الى كافة موردي ومستوردي السلع الكهربائية والسكائر الى العراق تطبيق قرار المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230339 ق) لسنة 2023 ".

وأضافت، ان "القرار يلزم المستوردين والمنتجين العمل بنظام التتبع لجميع السلع الكهربائية والسكائر كمرحلة اولى الموردة الى العراق والمشمولة بقرارات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية (شهادة الفحص المسبق وبالحصول على شهادة علامة الجودة العراقية وفقا للتعليمات النافذة ومعززة بشفرة شريطية (بالحصول على علامة الجودة العراقية اعتبارا من 15/9/2025".

وتابعت، انه "بخلاف تطبيق القرار سيتم منع دخول (السلع الكهربائية – السكائر) التي لا تحمل علامة الجودة العراقية بعد المدة المذكورة للبضائع التي لم يتم ذكرها في الاعلان رقم 15 لسنة 2024 ".