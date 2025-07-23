مجلس محافظة واسط ينتخب هادي مجيد كزار محافظاً لواسط

صوّت مجلس محافظة واسط، اليوم الأربعاء (23 تموز 2025)، على انتخاب هادي مجيد كزار محافظاً جديداً للمحافظة.

وذكر اعلام المجلس في بيان أن "مجلس محافظة واسط عقد جلسة رسمية، جرى خلالها التصويت بالأغلبية على اختيار هادي مجيد كزار محافظاً جديداً، خلفاً للمستقيل محمد جميل المياحي".

يشار إلى أن محافظ واسط محمد جميل المياحي اعلن ، اليوم الأربعاء (23 تموز 2025)، تقديم استقالته من منصبه، مؤكداً أن مجلس المحافظة وافق على الاستقالة.

وقال المياحي في بيان"أهلنا الطيبين، عوائل الشهداء الأبرار، إكراماً لدماء الشهداء كونهم يحتاجون لموقف يضمد جزءا من جراحهم الأليمة، ووفاء لهم ولأهالي هذه المحافظة التي خدمتها بعيوني وعرق جبيني، ولم أدخر جهداً بأي لحظة من خدمتي، وبكل فخر أعلن تقديم استقالتي لمجلس محافظة واسط وتم قبولها من قبل مجلس المحافظة".

وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، الأربعاء الماضي، اندلاع حريق مروّع داخل "الهايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، بحسب مديرية الدفاع المدني، فيما أعلنت الحكومة المحلية الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق.