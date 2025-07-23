صندوق الضمان الصحي يعلن تسجيل 68 ألفاً من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

أعلن صندوق الضمان الصحي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 68 ألفاً من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فيما أشار الى أن الموظفين المشمولين بالضمان الصحي يتحملون نسبة تتراوح بين 10% إلى 25% من كلفة الخدمات الصحية، حيث ذكر مدير عام صندوق الضمان الصحي، علي أحمد عبيد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون الضمان الصحي يوفر دعماً كبيراً للمشمولين به، لا سيما ضمن شبكة الحماية الاجتماعية"، مبيناً أن "هذه الفئات لا تتحمل سوى 5% من كلفة الخدمات الطبية، فيما تتحمل هيئة الضمان الصحي 95% من القيمة".

كما أوضح أن "الهيئة تسلمت الوجبة الأولى من المشمولين بالضمان الصحي، والبالغ عددهم 450 ألف مستفيد من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية مع أفراد أسرهم، وتم تسجيلهم بالكامل وتسلمهم دفاتر الضمان، وهم يتمتعون حالياً بخدمات الضمان الصحي".

وأضاف أن "الصندوق شمل أيضاً ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتم تسجيل 68 ألفاً و700 منهم في بغداد وفقاً لقاعدة البيانات الواردة من وزارة العمل"، مشيراً إلى أن "هذه الفئة معفاة من رسوم الاشتراك والاستقطاع الشهري، وتتمتع بكامل الخدمات الصحية مجاناً، بتمويل حكومي عبر صندوق الضمان الصحي".

كذلك بيّن أن "الموظفين المشمولين بالضمان الصحي يتحملون نسبة تتراوح بين 10% إلى 25% من كلفة الخدمات الصحية، حسب نوع الخدمة، فيما يغطي الصندوق ما بين 75% إلى 90%"، لافتاً إلى أن "هذه التغطيات تشمل جميع أنواع الخدمات، سواء الاستشارية أو المختبرية أو الإشعاعية أو العمليات أو علاج الأسنان، مقابل استقطاع شهري بنسبة 1% من راتب الموظف، ما يوفر له ولعائلته تغطية صحية شاملة".