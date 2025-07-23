وزارة الكهرباء توضح أسباب التفاوت في ساعات تجهيز الطاقة بين المحافظات

صرّحت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن أسباب التفاوت في ساعات تجهيز الطاقة بين المحافظات، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "السبب الرئيس لتراجع تجهيز الساعات في منظومة الطاقة هو انخفاض إطلاقات الغاز المستورد، ما تسبب بخروج عدد من الوحدات التوليدية عن الخدمة في عدة محطات، وبالتالي فقدان نحو 4200 ميغاواط من إنتاج الطاقة".

وأضاف أن "هذا التراجع أثر بشكل مباشر في استقرار المنظومة الكهربائية وساعات التجهيز في عدد من المحافظات، لاسيما أن بعض المحطات تعتمد بشكل كلي على الغاز المستورد، في حين أن محافظات أخرى تضم محطات تعمل على الغاز والوقود الوطني، لذا تأثرت بعض المناطق دون غيرها". كما أوضح أن "محافظات مثل بغداد، والفرات الأوسط، وديالى كانت من بين الأكثر تضرراً نتيجة اعتمادها على محطات تغذى بالغاز الإيراني".