وزارة العمل: البدء بصرف المنحة الجامعية لأبناء الأسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، عن البدء بصرف المنحة الجامعية لأبناء الأسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية، حيث ذكرت دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية بوزارة العمل، في بيان لها، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي أعلن مباشرة هيئة الحماية الاجتماعية بصرف المنحة الطلابية المخصصة لأبناء الأسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية والمسجلين في الجامعات العراقية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وأوضح الوزير، وفقاً للبيان، أن "الوحدات الحسابية في الجامعات الحكومية باشرت فعلياً تمويل وصرف مبالغ المنحة، التي تصل إلى 100 ألف دينار لطلبة البكالوريوس، و150 ألف دينار لطلبة الدراسات العليا (الماجستير، والدكتوراه)"، مبيناً أن "عملية الصرف تشمل أثراً رجعياً، وتتم وفقاً لمؤشرات الحضور والتزام الطلبة بالدوام الرسمي".

في ذات الصدد، أشار رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي الى أن "الوزارة سبق أن زودت الجامعات بقاعدة بيانات دقيقة تضم أسماء الطلبة المشمولين، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان شمول المستحقين الفعليين، وفقاً للضوابط المعتمدة".

فيما لفتت دائرة الإعلام والعلاقات الى أن "هذه الخطوة تأتي تأكيداً للتوجه الحكومي في دعم الفئات الفقيرة والمحرومة، وتعزيز فرص التعليم الجامعي لأبنائها، بما ينسجم مع أهداف وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية في تمكين الشرائح الهشة وتحقيق العدالة الاجتماعية".