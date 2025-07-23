الأخبار

وزارة الإعمار تعلن تنفيذ 54 مشروعاً استراتيجياً للمياه في عموم المحافظات


 

 

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ 54 مشروعاً استراتيجياً للمياه الصالحة للشرب في عموم المحافظات، فيما أشارت إلى قرب افتتاح أكبر مشروع استراتيجي للمياه في بغداد بطاقة 10,000 متر مكعب في الساعة، حيث ذكر مدير عام مديرية الماء في الوزارة، عمار عادل المالكي، للوكالة الرسمية،  إن "المديرية العامة للماء في وزارة الإعمار والإسكان، نفذت أكثر من 54 مشروعاً استراتيجياً للمياه الصالحة للشرب في عموم العراق ابتداء من أطراف بغداد الى كافة المحافظات عدا إقليم كردستان"، مبيناً أن "هناك أكثر من 18 مشروعاً استراتيجياً في مركز العاصمة بغداد تم إدراجها ضمن البرنامج الحكومي المتبنى والمتابع من قبل رئيس مجلس الوزراء ، إذ تم إنجاز 11 مشروعاً منها بصورة كاملة وباشرت ضخ الماء الصالح للشرب ، فيما سيتم إنجاز المشاريع المتبقية وافتتاحها قريباً".

وأضاف أن "الأيام القادمة ستشهد افتتاح أكبر مشروع استراتيجي في بغداد منفذ من قبل وزارة الإعمار والإسكان وهو مشروع ماء الزهور المركزي بطاقة 10,000 متر مكعب في الساعة"، مشيراً إلى أن "هذا المشروع سيسهم في القضاء على شح المياه بمناطق شمال العاصمة، منطقة الحسينية والمناطق المجاورة".

وتابع أن "هناك مشاريع استراتيجية مهمة أيضا تدخل ضمن رسم السياسات العامة للمديرية العامة للماء، منها مشاريع الخطة الوطنية الشاملة الماستر بلان للماء والصرف الصحي، حيث تمت المباشرة في 8 محافظات، وهناك نسب إنجاز متقدمة في هذا المشروع وقطعنا شوطاً مهماً".

كما أشار إلى أن "هذا مشروع حيوي ومهم وهناك خطة وطنية بإشراف رئيس الوزراء، إذ سنقوم برسم خارطة تصميم أساس واضح لمناطق الضعف والقوة للمناطق التي تعاني من الشح المائية، وكذلك توفير قاعدة بيانات أساسية للمناطق التي تحتاج الى استحداث مشاريع ووحدات مجمعة"، مؤكداً "المضي بتوفير الالتزامات التعاقدية والاستمرار بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة وتقليل ورفع المجمعات المائية وتقليل كلف الصيانة وتوفير مياه آمنة وسليمة ضمن المواصفة المحدودة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عمليات بغداد تغلق عدداً من المشاريع التجارية المخالفة لشروط السلامة
وزارة التربية: القرارات بشأن تحسين المعدل للسادس الإعدادي ستكون بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني
وزارة الإعمار تعلن تنفيذ 54 مشروعاً استراتيجياً للمياه في عموم المحافظات
بالوثيقة النائب فالح الخزعلي يوجه سؤال برلماني لمحافظ البصرة عن أموال البصرة من ٢٠١٨ والى ٢٠٢٥ ؟
الشيخ جلال الدين الصغير : إيران أفشلت الحرب الأولى.. فهل تشتعل المواجهة الثانية؟
الشيخ جلال الدين الصغير : في أخطر مواجهة مع أمريكا والكيان.. كيف قلبت إيران موازين المعركة؟
الشيخ جلال الدين الصغير : التحولات الكبرى بدأت.. ما هي شروط تمكين المستضعفين في الأرض؟
الشيخ جلال الدين الصغير : أحداث المنطقة تسرّع المشهد.. والإشارات تحاكي الروايات
محافظ واسط: كنت اتمنى ان أحترق مع الشهداء في فاجعة الكوت ومستعد للاستقالة
شرطة ميسان توجه بمحاسبة العجلات المضللة والتي لا تحمل لوحات تسجيل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك