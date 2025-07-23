وزارة الإعمار تعلن تنفيذ 54 مشروعاً استراتيجياً للمياه في عموم المحافظات

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ 54 مشروعاً استراتيجياً للمياه الصالحة للشرب في عموم المحافظات، فيما أشارت إلى قرب افتتاح أكبر مشروع استراتيجي للمياه في بغداد بطاقة 10,000 متر مكعب في الساعة، حيث ذكر مدير عام مديرية الماء في الوزارة، عمار عادل المالكي، للوكالة الرسمية، إن "المديرية العامة للماء في وزارة الإعمار والإسكان، نفذت أكثر من 54 مشروعاً استراتيجياً للمياه الصالحة للشرب في عموم العراق ابتداء من أطراف بغداد الى كافة المحافظات عدا إقليم كردستان"، مبيناً أن "هناك أكثر من 18 مشروعاً استراتيجياً في مركز العاصمة بغداد تم إدراجها ضمن البرنامج الحكومي المتبنى والمتابع من قبل رئيس مجلس الوزراء ، إذ تم إنجاز 11 مشروعاً منها بصورة كاملة وباشرت ضخ الماء الصالح للشرب ، فيما سيتم إنجاز المشاريع المتبقية وافتتاحها قريباً".

وأضاف أن "الأيام القادمة ستشهد افتتاح أكبر مشروع استراتيجي في بغداد منفذ من قبل وزارة الإعمار والإسكان وهو مشروع ماء الزهور المركزي بطاقة 10,000 متر مكعب في الساعة"، مشيراً إلى أن "هذا المشروع سيسهم في القضاء على شح المياه بمناطق شمال العاصمة، منطقة الحسينية والمناطق المجاورة".

وتابع أن "هناك مشاريع استراتيجية مهمة أيضا تدخل ضمن رسم السياسات العامة للمديرية العامة للماء، منها مشاريع الخطة الوطنية الشاملة الماستر بلان للماء والصرف الصحي، حيث تمت المباشرة في 8 محافظات، وهناك نسب إنجاز متقدمة في هذا المشروع وقطعنا شوطاً مهماً".

كما أشار إلى أن "هذا مشروع حيوي ومهم وهناك خطة وطنية بإشراف رئيس الوزراء، إذ سنقوم برسم خارطة تصميم أساس واضح لمناطق الضعف والقوة للمناطق التي تعاني من الشح المائية، وكذلك توفير قاعدة بيانات أساسية للمناطق التي تحتاج الى استحداث مشاريع ووحدات مجمعة"، مؤكداً "المضي بتوفير الالتزامات التعاقدية والاستمرار بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة وتقليل ورفع المجمعات المائية وتقليل كلف الصيانة وتوفير مياه آمنة وسليمة ضمن المواصفة المحدودة".