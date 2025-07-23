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الشيخ جلال الدين الصغير : إيران أفشلت الحرب الأولى.. فهل تشتعل المواجهة الثانية؟
وكالة انباء براثا
78
2025-07-23
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