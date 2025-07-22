مقتل منتسب أمني خلال اشتباك مسلح مع مطلوبين شرق الديوانية

أكد مصدر أمني مطلع، اليوم الثلاثاء (22 تموز 2025)، مقتل منتسب خلال اشتباك مسلح مع مطلوبين اثنين شرق محافظة الديوانية.

وقال المصدر ، إن "قوة أمنية مشتركة نفذت واجب تعقب مطلوبين اثنين وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي في منطقة الشنافية شرقي الديوانية"، مبيناً أن "العملية أسفرت عن تبادل لإطلاق النار مع المطلوبين، أدى إلى مقتل أحد المنتسبين بجروح بالغة".

وأضاف، أن "القوات الأمنية تواصل ملاحقة المطلوبين في المنطقة".