محافظ النجف: اغلاق 395 مشروعاً مخالفاً لتعليمات السلامة

أعلن محافظ النجف، يوسف كناوي، اليوم الثلاثاء، (22 تموز 2025)، إغلاق نحو 359 مشروعاً وموقعاً مخالفاً لتعليمات السلامة المهنية.

وقال كناوي في بيان، ، انه تم "اغلاق 395 مشروعًا وموقعًا مخالفًا لإجراءات السلامة المهنية،" مؤكدًا "تصدّر النجف في تطبيق معايير السلامة والدفاع المدني".

وأشار إلى "استمرار الحملات التفتيشية وفتح المواقع بعد استكمال متطلبات السلامة"، مشددا على أن "المقصرين سيتحمّلون التبعات القانونية كاملة".

وتأتي هذه الإجراءات بعد حادث الحريق في مبنى تسويقي في مدينة الكوت مركز محافظة واسط نهاية السبوع الماضي وراح ضحيتها أكثر من 70 شخصاً.

وصادق رئيس مجلس الوزراء على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الأليم في مدينة الكوت، حيث تضمنت النتائج إحالة محافظ واسط بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة وأعضاء اللجنة المذكورة إلى التحقيق لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصير.

وأعلنت وزارة الداخلية، السبت الماضي عن اغلاق 508 نشاطاً لمشاريع وبنايات خالفت شروط السلامة والأمان في محافظات مختلفة بينها النجف.