السوداني يؤكد سعي العراق لاستثمار جميع ما ينتج في حقول النفط من غاز بحلول 2028

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (22 تموز 2025)، خلال استقباله وفد شركة مورغان هيوز النفطية الأمريكية سعي العراق لاستثمار جميع ما ينتج في حقول النفط من غاز بحلول 2028.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "السوداني استقبل اليوم الثلاثاء، نائب رئيس شركة مورغان هيوز النفطية الأمريكية غريغوري بلووم، بحضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ستيفن فاغن".

وأضاف أن "اللقاء استعراض سبل التعاون الممكنة، وفرص مشاركة الشركة في تطوير حقول النفط، واستثمار الغاز المصاحب، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء سعي العراق الى تحقيق استثمار جميع ما ينتج في حقول النفط من غاز، بحلول عام 2028".

وجدد السوداني الإشارة الى أن الحكومة تستهدف، في جميع تعاقداتها النفطية، تعزيز توفير فرص العمل، وأن تكون العقود الثانوية محوراً مهماً في مشاريع القطاع الخاص العراقي المحلي، إضافة الى توفير فرص لتدريب المهندسين والفنيين من الكوادر الوطنية على أحدث وسائل التكنولوجية المتبعة في المشاريع النفطية.

من جانبه، أبدى بلووم رغبة شركته في الاتفاق مع الجانب العراقي في مجالات استثمار الغاز، وتطوير الحقول، ودعم النهضة التنموية المستمرة في العراق، من خلال التعاون في القطاع النفطي وتوفير أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا المجال.