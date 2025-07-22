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القضاء: يجب العمل تحت شعار (منع وصول السيئين إلى قبة البرلمان)


أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء (22 تموز 2025)، ضرورة توفير جميع السبل لإجراء الانتخابات في موعدها ومنع استخدام المال السياسي بشكل مخالف للقانون، والعمل تحت شعار (منع وصول السيئين إلى قبة البرلمان).

وذكر إعلام القضاء في بيان أن "المجلس استضاف اليوم الثلاثاء اجتماعا حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ونواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس رئيس الهيئة القضائية للطعن بقرارات هيئة المسائلة والعدالة، والقاضي حسن فؤاد رئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرار مجلس مفوضية الانتخابات، ورئيس هيئة النزاهة محمد علي مفتن وعدد من المدراء العامين في الهيئة ، ومدير الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عامر الحسيني".

وأضاف أنه جرى خلال اللقاء مناقشة استعدادات وإجراءات كل جهة بخصوص الانتخابات النيابية القادمة.

وأكد المجتمعون حسب البيان، على ضرورة توفير كافة السبل لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 11/ 11/ 2025 ومعالجة الظواهر السلبية الخاصة بممارسات بعض الأحزاب والمرشحين في استخدام المال السياسي بشكل مخالف للقانون ، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يمارس أي عمل غير مشروع يخل بشفافية ونزاهة الانتخابات والعمل الجاد لتحقيق الهدف المشترك تحت شعار (منع وصول السيئين إلى قبة البرلمان).

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