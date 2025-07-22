العثور على طائرة مسيرة مجهولة محطمة في بادية قضاء السلمان جنوب العراق

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (22 تموز 2025)، عن العثور على طائرة مسيرة مجهولة الهوية محطمة في منطقة السلحوبية شرق بادية قضاء السلمان بمحافظة المثنى، في أقصى جنوب العراق.

وقال المصدر ، إن "قوة أمنية مشتركة عثرت على حطام الطائرة التي يبدو أنها سقطت قبل فترة ليست ببعيدة". وأضاف أن "فريقًا فنيًا مشتركًا وصل إلى موقع الحطام لإجراء الفحوصات اللازمة، تحسبًا لوجود أي مواد متفجرة".

وأكد المصدر أنه "لا يمكن الجزم حتى الآن بنوعية الطائرة أو بلد المنشأ إلا بعد استكمال نتائج الفحوصات". مشيرًا إلى أن "العديد من الطائرات المسيرة المحطمة تم العثور عليها خلال الأشهر الماضية في بادية السلمان والسماوة والمناطق القريبة، وتمت رفعها من قبل الفرق المختصة".