وزير النقل يُصادق على توزيع أرباح النقل البري لعام 2022

صادق وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء (22 تموز 2025)، على توزيع أرباح الشركة العامة للنقل البري عن عام 2022، وذلك استناداً إلى أحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 المعدل.

وأكد السعداوي في بيان أن "هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الوزارة لملاكاتها العاملة في مختلف مفاصل النقل البري، وتقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها الموظفون للنهوض بواقع الشركة وتعزيز إيراداتها، بما يسهم في تطوير أدائها ويضعها في مصاف الشركات الرائدة في قطاع النقل".

وثمّن السعداوي "جهود ديوان الرقابة المالية الاتحادي، دائرة تدقيق نشاط الزراعة والتعمير / هيئة الرقابة المالية في مركز الوزارة، والنقل البري ممثلة برئيسها فرات أحمد محمد، للجهود المتميزة بالمصادقة على البيانات المالية الخاصة بالشركة العامة للنقل البري لعام 2022، والتي على أساسها تمت المصادقة كخطوة تسبق توزيع الأرباح على الموظفين أصولياً".

وعبّر منتسبو وسائقو الشركة العامة للنقل البري عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزير النقل، ولمدير عام الشركة مرتضى كريم الشحماني، على دعمهم المتواصل وحرصهم على تعزيز بيئة العمل، مؤكدين استمرارهم في أداء مهامهم بكل تفانٍ وإخلاص خدمةً لوزارتهم ووطنهم.