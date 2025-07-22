المؤبد لأمين صندوق في المرور بعد إدانته بالاختلاس

قضت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الثلاثاء، بالسجن لأمين صندوق في مديرية مرور الحسينية شمالي بغداد بعد إدانته باختلاس أموال.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "محكمة جنايات الرصافة حكمين بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة اختلاس مبالغ مالية".

وأضافت أن "المدان الذي يشغل امين صندوق في مديرية مرور الحسينية أقدم على اختلاس مبالغ مالية عن طريق التلاعب بتغيير مبالغ الوصولات بطريقة غير قانونية، وصدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة 315 / الشق الثاني من قانون العقوبات".