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رئيس مجلس النواب يخاطب رئيس الوزراء من أجل تقديم طلب رسمي لإقالة محافظ واسط لتقصيره في الفاجعة الأليمة التي ألمّت بأهالي الكوت
وكالة انباء براثا
73
2025-07-21
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رئيس مجلس النواب يخاطب رئيس الوزراء من أجل تقديم طلب رسمي لإقالة محافظ واسط لتقصيره في الفاجعة الأليمة التي ألمّت بأهالي الكوت
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