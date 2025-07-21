ضبط مسؤول سابق في بلدية كركوك متلبساً بـ"الرشوة"

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، بقيام ملاكاتها في محافظة كركوك من الإيقاع بمسؤول تجاوزاتٍ سابقٍ في مُديريَّة البلديَّة، مُتلبّساً بتسلُّم رشوةٍ من أحد المواطنين.

وأشارت الهيئة، في بيان إلى أنَّه "بعد ورود معلوماتٍ عن قيام مسؤول تجاوزات القاطع البلديّ الخامس في مُديريَّة بلديَّة كركوك سابقاً بابتزاز أحد المُواطنين وطلب رشوة، تمَّ تأليف فريق عملٍ في مكتب تحقيق كركوك؛ للتحرّي عن صحَّة المعلومات وتدقيقها بخصوص إقدام المُتَّهم على ابتزاز صاحب محل لبيع الأسماك ومُطالبته بدفع مبلغ مليونين وخمسمائة ألف دينارٍ".

وأضافت إنَّه "تمَّ نصب كمينٍ بالتعاون مع قسم أمن الأفراد في المُحافظة، وتمكَّن من ضبط المُتَّهم مُتلبّساً بتسلُّم الدفعة الأولى من المبلغ المُتَّـفق عليه مع المُواطن، مُنوّهةً بعرض المُتَّهم على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر بدوره توقيفه وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".