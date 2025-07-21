إيران تشيد بموقف العراق الحاسم في إدانة العدوان الإسرائيلي

أشاد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، اليوم الإثنين (21 تموز 2025)، بموقف العراق الحاسم في إدانة العدوان الإسرائيلي.

وقال رضائي في تصريح صحفي إن "موقف العراق حاسم وقاطع في إدانة العدوان الإسرائيلي على إيران"، مشيرا إلى أن "العراق يتابع دوليا اختراق الكيان الإسرائيلي لأجوائه لاستهداف إيران".

وفي وقت سابق، أدان العراق العدوان الذي شنته إسرائيل على إيران واعتبره "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي، ودعا إلى تحرك دولي "رادع وعملي" لوقفه ومنع تكراره.

وقال متحدث الحكومة باسم العوادي في بيان: "تدين حكومة جمهورية العراق، بأشد العبارات، الاعتداء العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكد العوادي أن "العدوان يمثل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديدا للأمن والسلام الدوليين".