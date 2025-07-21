القبض على متهم انتحل صفة قاض للاحتيال على مواطنين في بغداد

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، اليوم الإثنين (21 تموز 2025)، القبض على متهم أقدم على انتحال صفة قاض عبر منصات التواصل الاجتماعي، واستخدام هذه الصفة للاحتيال على عدد من المواطنين.

وذكر إعلام القضاء في بيان أنه "بناء على قرار قضائي من قبل القاضي المختص لمحكمة تحقيق الكرخ الأولى تم إلقاء القبض على المتهم، وذلك بعد شكوى قدمت للمحكمة من إحدى المواطنات بشأن تعرضها لعملية احتيــــال من خلال حساب وهمي على موقع "فيسبوك" ينتحل صفة قاض مستخدما عددا من أرقام الهواتف وبطاقات إلكترونية لاستلام مبالغ مالية بعد إقناع الضحيــــة بمستندات ووثائق مــــزورة.

ودعا مجلس القضاء الأعلى وفق البيان، المواطنين، إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الانجرار وراء ضعاف النفوس، مؤكدين أن القضاة لا يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، وأي ادعاءات خلاف ذلك تُعد محاولات احتيــــال تستوجب الحذر والإبلاغ.