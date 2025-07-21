الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق البصرة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، السيطرة على حادث حريق وقع في بستان بمحافظة البصرة.

وذكر بيان للمديرية أنه "بمهنية عالية وسرعة استجابة، تمكنت فرق الدفاع المدني في البصرة من اخماد حادث حريق اندلع في أحد البساتين شمال المحافظة".

وأضاف البيان، أن "فرق المديرية باشرت فور وصولها لموقع الحادث الذي اندلع في أحد بساتين منطقة الجري في قضاء الصادق شمالي البصرة، ومازالت تكافح الحريق والسيطرة عليه وعدم انتشاره إلى البساتين الأخرى".

وكان قد أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باندلاع حادث حريق كبير بأشجار نخيل في قضاء الصادق بمحافظة البصرة.

وقال المصدر إن "حريقاً هائلاً التهم عدد من أشجار النخيل في الچري وابو غريب بقضاء الصادق شمال محافظة البصرة". وأضاف، أن "سيارات الإطفاء تحاول اخماد النيران لكن دون جدوى".