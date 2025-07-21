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المحكمة الاتحادية ترد الدعوى المقامة لحل برلمان إقليم كردستان


أفاد مصدر مطلع، اليوم الإثنين (21 تموز 2025)، أن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى المقامة لحل برلمان إقليم كردستان.

وقال المصدر إن "المحكمة الاتحادية ردت الدعوى المقامة لحل برلمان إقليم كردستان" التي قدمتها  عدد من الأحزاب الكردية في ظل الشلل والتعطيل الذي يصيبه.

وكان مصدر في المحكمة الاتحادية العليا، أفاد يوم الأحد (13 تموز 2025)، بتأجيل جلسة الاستماع بشأن الطعون المقدمة حول حل الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان.

وقال المصدر  إن "المحكمة الاتحادية قررت تأجيل جلسة الاستماع الخاصة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرار حل الدورة السادسة لبرلمان الإقليم إلى يوم 21 من شهر تموز الجاري".

ويعاني إقليم كردستان العراق منذ فترة من أزمة سياسية متفاقمة، تمثلت بتعطيل البرلمان وتأخر تشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات داخلية بين الأحزاب الكردية، خاصة بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، ما دفع عدداً من الأحزاب الكردية للمطالبة بحل برلمان كردستان في ظل الشلل والتعطيل الذي يصيبه..

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المحكمة الاتحادية ترد الدعوى المقامة لحل برلمان إقليم كردستان
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