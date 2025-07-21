محكمة الكرخ تستدعي نجم القصاب بتهمة تضليل الرأي العام ونشر معلومات كاذبة

أفاد مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، اليوم الاثنين (21 تموز 2025)، بأن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام أصدرت مذكرة استقدام بحق المحلل السياسي نجم القصاب، بتهمة تضليل الرأي العام وتقديم معلومات كاذبة عبر وسائل الإعلام ثبت عدم صحتها.

يُشار إلى أن محكمة التمييز الاتحادية كانت قد صادقت في بداية تموز الجاري على مذكرة استقدام صادرة بحق القصاب، على خلفية تهم تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز، استناداً إلى أحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي والخاصة بجريمة النصب والاحتيال.

وبحسب الوثائق القضائية حينها، فإن القصاب يواجه كذلك تهمة عرض رشوة بهدف الاستحواذ على المال العام باستخدام وسائل الابتزاز الإعلامي.