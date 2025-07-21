رئيس الوزراء: العراق متمسك بموقفه الثابت والمبدئي في رفض العدوان على الجمهورية الإسلامية

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن العراق متمسك بموقفه الثابت والمبدئي في رفض العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمود نبويان والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة وتطوراتها، وأبرز المواقف إزاء العدوان الصهيوني الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للبيان، أن "العراق متمسك بموقفه الثابت والمبدئي في رفض العدوان، وقد قدّم الى الأمم المتحدة شكوى بهذا الشأن"، مبيناً "استمرار الحكومة بالتواصل مع زعماء العالم والقوى الدولية والمجتمع الدولي، من أجل تدعيم الاستقرار الإقليمي، ومنع اتساع الصراع في المنطقة".

بالمقابل، نقل نبويان، "تحيات الرئيس الإيراني ورئيس مجلس الشورى الإيراني الى رئيس الوزراء، وتثمينهما لموقف العراق من العدوان"، مثمناً "دور المرجعية العليا والحكومة في رفض العدوان وإدانته، مؤكداً العمل على تنسيق المواقف من أجل استقرار المنطقة، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية والإسلامية في التنمية المستدامة".