المالية النيابية تعلن عن أبرز محاور استضافة مدير مصرف الرافدين

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن أبرز محاور استضافتها لمدير مصرف الرافدين، إذ ذكر رئيس اللجنة، عطوان العطواني في كلمة له، خلال استضافة مدير عام مصرف الرافدين، إن "اللجنة المالية استضافت مدير عام مصرف الرافدين، علي كريم حسين، لإلقاء الضوء على نشاط المصرف، وكذلك لمناقشة بعض التساؤلات بشأن استحداث (مصرف الرافدين الأولي)، ولعله اقتباس من مصرف الرافدين الحالي، حيث تم تسجيل ملاحظات على التعاقدات والمقترحات الأولية الخاصة بالمضي في هذا المشروع".

وأضاف، أن "المصارف تحتل اهتماماً كبيراً لما لها من علاقة وثيقة بالنظام الاقتصادي والمالي، ودورها في تحقيق التنمية، كما تحظى باهتمام خاص من اللجنة المالية، باعتبار أن مشروع التكامل بين الحكومة والسلطة التشريعية، لاسيما في ما يتعلق بالتعزيز المالي والوثائق المالية والتنمية المستدامة، يمثل محوراً أساسياً".

كما أوضح، أن "رصانة المصارف وتهيئة بيئة مناسبة لاستقطاب رؤوس الأموال يعززان الثقة، لا سيما عندما تكون المصارف بمستوى عالٍ من الشفافية والتعامل والتحول الرقمي، الذي يعول عليه كثيراً كحلقة مهمة في تبسيط الإجراءات".

فيما لفت إلى، أن "التنمية المستدامة تتحقق من خلال دور المصارف في استثمار الأموال والإيداعات، وحركة السحوبات، وتنفيذ المشاريع، وتقديم القروض، سواء على مستوى السلف للموظفين أو على مستوى القروض المتعلقة بالسكن والمشاريع الاقتصادية المختلفة".