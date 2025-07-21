أمانة بغداد تفتتح مختبراً للزراعة النسيجية في متنزه الزوراء

افتتحت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، بناية مختبر الزراعة النسيجية في متنزه الزوراء، وذلك ضمن خططها الرامية لزيادة المساحات الخضراء في العاصمة، والمدرج ضمن مشاريع الأمانة لقانون دعم الغذاء الطارئ والتنمية، إذ ذكر أمين بغداد، عمار موسى كاظم، للوكالة الرسمية، إن "أمانة بغداد، ومن خلال دائرة المتنزهات والتشجير، افتتحت اليوم في متنزه الزوراء مختبر الزراعة النسيجية، والذي يعد من المختبرات المهمة لمواكبة التطور في المجال الزراعي، وأيضاً للحفاظ على أنواع النباتات وتكثيرها بطريقة علمية حديثة".

كما أضاف، أن " بغداد تشهد اليوم حملات إعمار وتطوير كبيرة، وهناك خطة لزيادة المساحات الخضراء من خلال إنشاء متنزهات وحدائق وغابات، وهو ما يتطلب مواكبة التطور الحاصل في المجال الزراعي"، مبينا ان" هناك كوادر متخصصة من المهندسين الزراعيين في الأمانة يعملون في المختبرات والعمل في حالة توسّع الخدمة للعاصمة بغداد".

فيما لفت إلى أن "الهدف من إنشاء المختبر هو الإكثار من النباتات المهددة بالانقراض والحفاظ على الأصناف النادرة من النباتات وإنتاج نباتات مطابقة تماماً للنبات الأم ويكون خالياً من الأمراض الفيروسية عند التكاثر، فضلاً عن انه يعد مركزاً للبحوث والدراسات لتطور الزراعة".