حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة ومحافظة تلامس الـ50 مئوية

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار ارتفاع درجات الحرارة، إذ ذكر بيان للهيئة، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ومقاربة في المنطقة الجنوبية"، مبيناً أن"درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد وديالى وواسط وكربلاء المقدسة 46، ودهوك 42، سليمانية واربيل43، نينوى وكركوك وصلاح الدين والانبار45، النجف الاشرف والمثنى والديوانية وبابل 47، وميسان والناصرية 48 والبصرة49".

وأضاف: "أما في يوم الاربعاء فسيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

كما لفت إلى أن "الخميس المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

كذلك أوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الجمعة المقبل، سيكون الطقس صحواً على العموم ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".