وزير الداخلية يصل إلى منفذ المنذرية استعداداً لتأمين دخول زائري الأربعينية

وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، إلى منفذ المنذرية الحدودي استعداداً لتأمين دخول زائري الأربعينية، حيث ذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان، أن "وزير الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري، وصل إلى منفذ المنذرية الحدودي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لتأمين دخول زائري الأربعين، وعرض الخطة التنظيمية والتنسيقية".

وأضاف البيان أن "الشمري رافقه رئيس اللجنة الخدمية، وقائد القوات البرية، وعدد من القادة الأمنيين والضباط، وكان في استقباله محافظ ديالى، وقائدا العمليات والشرطة في المحافظة".

كما أوضح أنه "فور وصول الوزير، استطلع منفذ المنذرية لمتابعة جميع الاستعدادات في هذا المنفذ لاستقبال الوافدين من الزائرين".