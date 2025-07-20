القائد العام للقوات المسلحة يصدر امرا بتغيير قائد شرطة واسط

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (20 تموز 2025)، أمراً بتكليف العميد أحمد عبدالسادة حمزة بمهام قائد شرطة محافظة واسط.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه "بأمر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني تم تكليف العميد أحمد عبدالسادة حمزة بمهام قائد شرطة محافظة واسط، خلفاً للواء محمد قاسم الفهد".

وأضاف البيان، أن "القرار يأتي في إطار جهود تعزيز الأداء الأمني وتحديث القيادات الميدانية بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة".

وقرار السوداني يأتي بعد واقعة حريق كبير اندلع في “هايبر ماركت” بمحافظة واسط في منتصف تموز الحالي وأسفر عن مصرع أكثر من 60 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، بسبب غياب اشتراطات السلامة.

الحادث أثار غضباً شعبياً واسعاً، ودفع الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة عدد من المسؤولين المحليين، في وقت أُعلن فيه الحداد لثلاثة أيام بالمحافظة.