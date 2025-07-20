الأخبار

القائد العام للقوات المسلحة يصدر امرا بتغيير قائد شرطة واسط


أصدر القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (20 تموز 2025)، أمراً بتكليف العميد أحمد عبدالسادة حمزة بمهام قائد شرطة محافظة واسط.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه "بأمر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني تم تكليف العميد أحمد عبدالسادة حمزة بمهام قائد شرطة محافظة واسط، خلفاً للواء محمد قاسم الفهد".

وأضاف البيان، أن "القرار يأتي في إطار جهود تعزيز الأداء الأمني وتحديث القيادات الميدانية بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة".

وقرار السوداني يأتي بعد واقعة حريق كبير اندلع في “هايبر ماركت” بمحافظة واسط في منتصف تموز الحالي وأسفر عن مصرع أكثر من 60 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، بسبب غياب اشتراطات السلامة.

الحادث أثار غضباً شعبياً واسعاً، ودفع الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة عدد من المسؤولين المحليين، في وقت أُعلن فيه الحداد لثلاثة أيام بالمحافظة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مفوضية الإنتخابات تستبعد المدعو "علي شياع المالكي" من السباق الإنتخابي لكونه مدان بتهم مخلة بالشرف.
الهيئة التنسيقية للمقاومة الاسلامية العراقية : ما شهدَه إقليم كردستان هو محاولة تصفية بين الاقليم والشركات النفطية
القائد العام للقوات المسلحة يصدر امرا بتغيير قائد شرطة واسط
النائب مختار الموسوي يكشف خفايا فاجعة الكوت ويحمل الفساد مسؤولية الدماء
المالية البرلمانية: الحكومة لم تعد جداول الموازنة والاتفاق مع كردستان معرض للطعن
القضاء يتخذ إجراءات بشأن حادث حريق مدينة الكوت
نحتاج الى توحد العراقيين فيما بينهم ... محللون يحذرون من حرب قادمة على العراق
مجلس الخدمة الاتحادي: المنظومة الجديدة ألغت جميع الكودات السابقة لحملة الشهادات العليا والأوائل
تظاهرت تطالب بإقالة محافظ واسط وقائد الشرطة
رئيس مجلس بغداد: يعلن احالة المحافظ الى التقاعد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك