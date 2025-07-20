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النائب مختار الموسوي يكشف خفايا فاجعة الكوت ويحمل الفساد مسؤولية الدماء


وصف النائب مختار الموسوي، اليوم الأحد (20 تموز 2025)، فاجعة حريق “الهايبر ماركت” في مدينة الكوت، التي أودت بحياة أكثر من 60 شخصاً بينهم نساء وأطفال، بأنها “ليست مجرد حادث عرضي بل جرس إنذار فتح ستة ملفات خطيرة تتعلق بالإهمال والفساد وانهيار منظومة السلامة العامة”.

وقال الموسوي في تصريح صحفي إن “التحقيقات الأولية وما تلاها من إجراءات، كشفت عن خلل كبير وممنهج في تطبيق أنظمة السلامة، حيث أقدمت وزارة الداخلية على إغلاق أكثر من 500 موقع خلال أقل من 48 ساعة بعد الفاجعة، بسبب مخالفات صارخة في إجراءات الوقاية والسلامة”.

وأشار إلى أن “هذا الرقم وحده يعكس حجم التراكم الخطير للفساد، وسط وجود جهات متنفذة تضغط من أجل تعطيل تطبيق التعليمات الوقائية، رغم أن تكاليفها لا تتجاوز 1% من كلفة المشاريع الكبرى”.

وأضاف: “نحن أمام منظومة تُدار بمبدأ اللامبالاة بأرواح المدنيين، حيث أصبح تجاهل أبسط شروط السلامة أمرا مألوفا، ما يفتح الباب أمام تكرار الكوارث”.

وعن الجدل المتعلق بإمكانية سحب يد محافظ واسط، بيّن الموسوي أن “اللجان التحقيقية ما زالت تواصل عملها لتحديد المسؤوليات بدقة، ولا نتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن في الوقت الراهن”.

وشدد النائب على “ضرورة إجراء تحقيقات شفافة ونزيهة لا تخضع للضغوط أو التسييس، لضمان محاسبة جميع المتورطين في هذه الفاجعة التي كشفت عن هشاشة خطيرة في منظومة حماية الأرواح”.

واندلع حريق هائل مساء الأربعاء (16 تموز 2025) في “هايبر ماركت الكورنيش”، أحد أكبر المجمعات التجارية في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط. وامتدت ألسنة اللهب بسرعة داخل المبنى المؤلف من عدة طوابق، ما أسفر عن سقوط أكثر من 60 ضحية، بينهم نساء وأطفال.

وأثار الحادث موجة غضب شعبي عارم في واسط ومناطق أخرى، وسط مطالبات بمحاسبة المقصرين ومراجعة شاملة لأنظمة السلامة العامة في المراكز التجارية والأسواق. كما أدى إلى تحركات رسمية عاجلة من قبل وزارة الداخلية، التي أغلقت مئات المواقع التجارية في مختلف المحافظات بسبب مخالفات في شروط السلامة.

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