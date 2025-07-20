مجلس الخدمة ودائرة البعثات يبحثان تعيين الحاصلين على الشهادات العليا من خارج العراق

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأحد، عن تعاون مشترك مع دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم آليات تعيين خريجي الدراسات العليا الحاصلين على شهاداتهم من خارج العراق، حيث ذكر المجلس في بيان، إنه "في سياق المساعي الوطنية الرامية إلى تطوير مسارات تعيين حملة الشهادات العليا وتحقيق تكامل مؤسسي فعال، استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محي مرتضى القزويني، مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية، حازم باقر طاهر آل علي الخزعلي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور أعضاء المجلس، سعد عبد الحميد الساعدي ومحمد عصمت البياتي".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة آليات تعيين خريجي الدراسات العليا الحاصلين على شهاداتهم من خارج العراق، والتباحث بشأن الكودات المعتمدة للتخصصات المطلوبة ضمن سياق خطط الدولة في سد الاحتياجات الأكاديمية والإدارية".

فيما أكد القزويني أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي يعمل على إرساء معايير شفافة وعادلة في التوظيف، تراعي الجودة الأكاديمية وتلبي متطلبات التنمية الوطنية"، مشدداً على "أهمية توحيد الجهود مع وزارة التعليم العالي لضمان حسن توزيع الطاقات والكفاءات العلمية".

بالمقابل، أعرب الخزعلي عن "استعداد دائرة البعثات لتعزيز التنسيق مع المجلس في ما يخص قاعدة البيانات الخاصة بالمبتعثين والتخصصات"، مشيراً إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية مشتركة تضمن كفاءة الأداء المؤسسي واستثمار الطاقات الوطنية المتميزة".