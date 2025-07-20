الأخبار

المالية النيابية تستضيف وزيرة المالية داخل مقر اللجنة


بدأت اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد 20 تموز، في مقرها، باستضافة وزيرة المالية طيف سامي، حيث جاءت هذه الاستضافة بناءً على المادة (77/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2023، لمناقشة عدد من المحاور الهامة المتعلقة بالملفات المالية للدولة.

محاور الاستضافة:

تتركز المناقشات على المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاستضافة، والتي تشمل:

أولاً: محاور نتائج تنفيذ برنامج الحكومة لوزارة المالية، ويخص:

تطوير المصارف الحكومية.

أتمتة الأنظمة الكمركية والضريبية.

تطوير نظام إعداد هيكلة الموازنة العامة للدولة.

إعداد مشاريع وتطوير القوانين المالية.

ثانياً: محاور تنفيذ موازنة سنوات (2023 - 2024 - 2025)، وتتضمن:

حجم الإيرادات المتحققة فعلياً (النفطية وغير النفطية).

إجمالي النفقات المصروفة فعلياً (الجارية والاستثمارية) لكافة وحدات الإنفاق.

إجمالي المبالغ المحولة فعلياً (الجارية والاستثمارية) لكافة وحدات الإنفاق.

إجمالي القروض المستلمة (داخلية وخارجية) لسد العجز المالي.

حجم الضمانات السيادية وغير السيادية الممنوحة.

ثالثاً: محاور إعداد جدول موازنة سنة 2025، وتشمل:

أسس وقواعد ومعايير إعدادها.

أسباب تأخر إنجازها وإرسالها إلى مجلس النواب، مع التقدير.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المالية النيابية تستضيف وزيرة المالية داخل مقر اللجنة
وزارة التربية تسمح للتلاميذ الراسبين بالخامس الابتدائي بأداء امتحانات الدور الثاني
توجه نيابي لسحب يد محافظ واسط
وزارة التربية: اليوم موعد إعلان نتائج الصف السادس للدراسة المهنية
الدفاع المدني يباشر بإخماد حريق في مخزن تجاري وسط بغداد
البصرة: مكتب حقوق الإنسان يطالب بعقد جلسة برلمانية عاجلة لحل أزمة المياه
جهاز الأمن الوطني: احباط مخططات بقايا النظام البائد والقبض على 40 متهمًا في ثلاث محافظات
وزارة الداخلية: تسجيل أكثر من 12 ألف مخالفة مرورية في مختلف المحافظات خلال يوم واحد
جامعة بغداد: إطلاق كليتي "التميز" و"الذكاء الاصطناعي" في أيلول المقبل
وزارة البيئة: تعليمات إدارة النفايات الصحية ملزمة للقطاعين العام والخاص
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك