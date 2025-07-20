وزارة التربية تسمح للتلاميذ الراسبين بالخامس الابتدائي بأداء امتحانات الدور الثاني

صرّحت وزارة التربية، اليوم الأحد، بالسماح للتلاميذ الراسبين في الصف الخامس الابتدائي بثلاثة دروس بأداء امتحانات الدور الثاني، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تقرر السماح لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي الراسبين في الدور الأول للعام الدراسي 2024-2025، بأداء امتحانات الدور الثاني".

كما بيّنت أن "التلاميذ المشمولين بالقرار هم الراسبون في درس واحد أو درسين أو ثلاثة دروس، حيث يُسمح لهم بأداء امتحانات الدور الثاني ".